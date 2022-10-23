В Челябинской области школьный учитель перевела мошенникам почти 300 тысяч рублей

Мошенники также пытались заставить женщину перевести деньги с кредитной карты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Телефонные мошенники обманули учителя из Златоуста почти на 300 тысяч рублей. Женщина обратилась за помощью в полицию. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Как рассказала 37-летняя женщина, ей на телефон позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Учителю сказали, что кто-то пытается вывести деньги с ее счета. Чтобы этого избежать, нужно будет переправить деньги на безопасную электронную ячейку.

В итоге учитель перевела мошенникам 275 тысяч рублей. Однако на этом они успокаиваться не стали. Лжесотрудники банка принялись убеждать женщину оформить кредитную карту, а деньги с нее снова нужно было отправить на «безопасный счет». В этот момент на телефон жительницы Златоуста пришло уведомление от банка о временном ограничении финансовых операций. И только тогда женщина поняла, что попалась на уловку.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело мошенничестве. Сейчас ведется поиск злоумышленников

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru