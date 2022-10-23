В Магнитогорске сотрудники водоканала спасли упавших в колодец собак

Фото: Черное&Белое Магнитогорск / Vk.com

В Магнитогорске Челябинской области две собаки упали в открытый колодец. Животные самостоятельно выбраться не могли, поэтому начали громко лаять и скулить.

Один из очевидцев выложил пост в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте». Он предположил, что собаки, скорее всего, упали в колодец еще ночью. Самому достать оттуда животных у него нет возможности.

На место приехали сотрудники «Мп-Трест Водоканал». Они спустились вниз и вытащили собак. Открытый люк закрыли подручными материалами. Информацию о произошедшем передали балансодержателю колодца.

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