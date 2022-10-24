«Убежал вперед и пропал»: более 150 человек искали 10-летнего мальчика в нацпарке Зюраткуль Челябинской области

Спасенный через несколько часов воссоединился с семьей. Фото: ПСС Челябинской области

2 погибших и 63 спасенных – за минувшую неделю спасатели ПСС Челябинской области 24 раза выезжали на помощь. Одни поиски – стали масштабными.

Убежал вперед и пропал. В минувшую субботу 10-летний мальчик отбился от группы туристов в национальном парке Зюраткуль. Самостоятельные поиски результата не давали. Местность ребенок не знал. Учитывая, что темнеет рано, и с сумерками температура резко понижается до нуля, руководитель группы без промедления обратился к спасателям.

– Буквально за несколько часов была собрана мощная группировка. На поиск ребенка вышли спасатели и кинологи трех ближайших отрядов областной Поисково-спасательной службы Челябинской области, сотрудники национального парка, пожарной части, егеря и добровольцы из числа жителей поселка Сибирка, прекрасно ориентирующиеся в местных лесных дорогах, – сообщили подробности в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинский области.

Общая численность людей, вышедших на малую Медвежью тропу, с которой пропал ребенок, превысила 150 человек. Мальчики обнаружили неподалеку в одном из охотничьих домиков. Он слышал, что его имя кричали, а также сигналы и гул квадроциклов, но выйти боялся. Несмотря на это, юного туриста нашли быстро, передали его родителям. В медицинской помощи он не нуждался.

Спасли заблудившихся и под Миассом. В погожий воскресный день две горожанки с детьми вышли прогуляться по тропе здоровья к озеру Кошкуль. И на обратном пути свернули на другую тропу и заблудились. Женщины едва успели дозвониться на номер 112 и сообщить о своей беде, но место уточнить не смогли – кончилась зарядка на обоих телефонах.

– Знание местности и то, что женщины с детьми не сворачивали с дороги, позволили спасателям оперативно обнаружить заблудившихся в 3-х километрах от Миасса и эвакуировать их в город, – добавили в пресс-службе ведомства.

Спасатели напоминают: чтобы не заблудиться, нужно выбирать и запоминать приметные ориентиры, фотографировать их. Теплые вещи, питье, перекус и заряженные смартфоны помогут вызвать помощь и дождаться ее без ущерба здоровью.

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