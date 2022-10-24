Вооружились палками и битами: банду из Чебаркуля отдали под суд за избиение людей

Участники банды избили людей и повредили машину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области будут судить банду из 11 человек, которые 17 мая, вооружившись палками и бейсбольными битами, избили нескольких человек и повредили их машину. Кроме этого случая, некоторые из них успели совершить другие преступления.

— Также двое участников данной группы ранее, находясь в Миассе, избили местного жителя, причинив ему тяжкий вред здоровью. Кроме того, один из обвиняемых, работая в салоне сотовой связи, нарушил тайну телефонных переговоров клиента компании, незаконно разгласив сведения постороннему лицу, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В зависимости от степени участия они обвиняются в причинении тяжкого вреда здоровью (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ), умышленном причинении легкого вреда здоровью (п. «а», п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ), нанесении побоев (ст. 116 УК РФ), хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), умышленном повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), нарушении тайны телефонных переговоров (ст. 138 УК РФ), незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну (ч. 2 ст. 183 УК РФ), неправомерный доступ к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ).

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направлено в Миасский городской суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru