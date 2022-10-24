Для Челябинска купят еще 74 новых трамвая Усть-Катавского завода

К 2024 году трамвайно-троллейбусный парк Челябинска станет самым молодым в России Фото: Кирилл САДЫКОВ

Усть-Катавский вагоностроительный завод сделает для Челябинска 74 трамвайных вагона. Он стал победителем на Госзакупках.

— Первые 33 вагона планируется поставить до 01 июня 2023 года, еще 41 вагон поступит до 01 ноября 2023 года. Итого, на конец 2023 года, в Челябинске будет 134 новых вагона, — рассказали в пресс-службе Миндортранса Челябинской области.

Помимо уже ставших нормой кондиционеров, USB-зарядок и прочих атрибутов современного транспорта, в новых вагонах будет увеличено число сидячих мест с 33 до 38.

СПРАВКА КП

В 2021 году для Челябинска закуплено 30 полунизкопольных трамвайных вагонов, а в 2022 году за счет областного бюджета закупили 30 полностью низкопольных трамваев новой модели. Сейчас на линию выходят 155 трамваев ежедневно.

А ТРОЛЛЕЙБУСЫ БУДУТ?

Как отмечают в Миндортрансе, несмотря на сложности, в областном центре продолжается развитие общественного транспорта. До конца 2023 года в рамках концессионного соглашения поступит 168 новых троллейбусов, часть из которых будет с увеличенным автономным ходом. Это позволит запустить их в отдаленные районы, где нет контактной сети.

— В 2020 году средний возраст трамвайно-троллейбусного парка составлял более 30 лет. Работа, начатая в 2021 году, позволит по итогам 2023 года трамвайно-троллейбусному парку города Челябинска стать самым молодым в России, со средним возрастом трамвайных вагонов в городе Челябинске в 7 лет и абсолютно новыми троллейбусами, — подытожили в Миндортрансе.

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