В челябинском ТРК возобновил работу магазин одежды Mango

Пока что это единственный открытый в городе магазин Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В челябинском ТРК «Горки» после полугодового простоя открылся испанский магазин одежды Mango. Правда, купить в нем можно только коллекции прошлых сезонов.

Как сообщают продавцы магазина, новые поступления ожидаются. Но точную дату они назвать не могут. Цены в Mango остались примерно такими же, какими были и до санкций.

Напомним, многие зарубежные бренды приостановили продажи в Челябинске в конце марта. Представители бизнеса заявили, что магазины закрываются на неопределенный срок. В середине мая свою работу возобновили Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay, Tom Tailor.

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