На металлургическом комбинате в Челябинске загорелся пристрой к цеху

Фото: mechel.ru

На территории Челябинского металлургического комбината загорелся пристрой к зданию цеха подготовки шихты. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

— На ликвидации пожара от МЧС работали 12 единиц техники и 53 человека личного состава, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

По предварительным данным, в момент пожара в здании никто не находился. Открытое горение сейчас ликвидировано.

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