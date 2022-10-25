В Магнитогорске дети мобилизованных получат бесплатные путевки в загородные комплексы

Дети смогу поехать в загородные комплексы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Магнитогорске ввели свои меры поддержки семей мобилизованных земляков. Власти города решили помочь детям, чьи отцы ушли на фронт. Об этом сообщили в пресс-службе магнитогорского городского собрания депутатов.

− В период специальной военной операции для детей мобилизованных будут предоставляться бесплатные путевки в «лесные школы» на базе детских загородных комплексов «Абзаково» и «Карагайский», − сообщили депутаты.

Мамы школьников освобождаются от оплаты обучения в школах искусств и других учреждениях, которые подведомственны управлению культуры. Еще одна мера поддержки – бесплатный проезд на трамвае. Правда, воспользоваться ей смогут только учащиеся из семей мобилизованных.

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