Главный ревизор Челябинска лишилась должности за трудоустройство родственницы в КСП

Бывший председатель Контрольно-счетной палаты Челябинска Наталья Гутова Фото: ksp-chel.ru

Устроила на работу племянницу и лишилась должности – председателя Контрольно-счетной палаты Челябинска Наталью Гутову уволили по требованию прокуратуры. По данным КП-Челябинск, она трудоустроила родственницу к себе в подчиненные без уведомления об этом соответствующей комиссии. Отставка председателя утверждена депутатами городской думы.

– В челябинскую городскую думу поступило представление прокуратуры города Челябинска об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, связанном с конфликтом интересов. Депутаты рассмотрели материалы и приняли решение о досрочном освобождении Гутовой от занимаемой должности на основании представления прокурора, –пояснили в пресс-службе гордумы.

К слову, за прошлый год доходы Натальи Гутовой составили почти 3 млн рублей, что в пересчете на каждый месяц составляет около 250 тысяч. Ее супруг за год получил чуть больше 600 тысяч рублей. Данные взяты из официальных сведений о задекларированных доходах на сайте КСП.

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