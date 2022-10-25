Компания экс-мэра Златоуста хочет построить термальный курорт на берегу Тургояка

Курорт будет всесезонным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще один курортный комплекс может появиться на юго-западном берегу озера Тургояк. «Без вреда для экологии и комфортный для отдыхающих» — так его охарактеризовал КП-Челябинск бывший мэр Златоуста Вячеслав Жилин — ныне совладелец компании «Тургояк-Резорт», которая занимается разработкой проекта. О стройке пока говорить рано. Сейчас вплотную идет работа над канализационным коллектором — самым сложным и затратным по срокам и времени этапом.

– Это наша приоритетная задача. Хотим сделать современный комплекс, который бы решал, в том числе экологический вопрос. Наш канализационный коллектор позволит параллельно присоединить еще несколько баз отдыха на юго-западном берегу, – убеждает Вячеслав Жилин.

Готовится и техническая часть, связанная со снабжением водой, газом и электричеством. Только потом проект будет проходить госэкспертизу, затем – определят источники финансирования. Готов проект смены категорий защиты земель лесхоза – с лесов на лесопарки, добавил бизнесмен.

– Земельный участок в аренде, уже стоит на кадастре, сейчас выходим на договорные отношения с гослесхозом. Вся территория там около 10 Га. Сам участок под комплекс порядка 2,8 Га и пятно застройки только 30% – все остальное озеленение и благоустройство.

Комплекс будет состоять из нескольких корпусов. Это номерной фонд, система общепита и термальные источники. По словам Вячеслава Жилина, в рамках разработки мастер-плана подтверждено, что есть спрос на спа-отели и лечебно-оздоровительные услуги. А баз отдыха с глубоким и равномерным посещением не только в сезон, но и вне его – недостаточно. Разработку новой курортной площадки ведут уже 1,5 года.

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