Челябинск потратит более 22 млрд рублей на снижение выбросов в атмосферу

Выбросы должны снизиться к концу 2024 года Фото: Андрей АБРАМОВ

В следующем году количество выбросов в атмосферу в Челябинске должно снизиться на 45%. На реализацию плана городу потребуется 22,8 млрд рублей, из которых 1,9 млрд выделят из федерального бюджета. Об этом в своем Telegram-канале рассказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

— Комплексный план Челябинска включает мероприятия по снижению выбросов от транспорта за счет обновления подвижного состава, по снижению выбросов от предприятий за счет внедрения современных технологий и очистных сооружений, — отметила Виктория Абрамченко.

Магнитогорску было тоже предписано снизить количество выбросов — на 25%. План будет выполняться за счет перехода промышленных предприятий на более экологически чистые технологии и современное оборудование. На реализацию целей потребуется 83,6 млрд рублей, из которых 2,3 млрд направят из федерального бюджета.

— План включает экологические мероприятия на мощностях ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ООО «Шлаксервис», ОАО «ММК-Метиз»» и других промышленных предприятий, — рассказала Виктория Абрамченко.

По словам вице-премьера РФ, качество воздуха в Челябинске и Магнитогорске оставляется желать лучшего, поэтому в рамках проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» были утверждены новые планы по снижению выбросов.

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