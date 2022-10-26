В Челябинской области из-за снижения заболеваемости закрыли ковидные поликлиники

Поликлиники вернутся к обычному режиму работы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области прекратили работу специализированные поликлиники, которые принимали пациентов с подозрением на коронавирус или симптомами ОРВИ. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, причиной такого решения стало снижение уровня заболеваемости.

— На текущий момент прием пациентов с новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или подозрением на нее во всех поликлиниках осуществляется в день обращения, — прокомментировали в ведомстве. — Прием ведется с учетом разделения потоков пациентов.

В Минздраве также добавили, что ковидные поликлиники будут вновь развернуты, если эпидемиологическая обстановка в регионе ухудшится. Сейчас они переведены в прежний режим работы для оказания плановой медицинской помощи.

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