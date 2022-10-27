Команда КВН из Челябинска выступила на шоу ТНТ

Фото: пресс-служба ТНТ

Челябинская команда КВН «Наполеоны», ставшая чемпионом Уральской лиги клуба, выступила в шоу «Концерты» на ТНТ. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» с ссылкой на саму команду.

— Я в самом топовом проекте российского шоу-бизнеса за последние 20 лет. Здесь собраны лучшие комики. Они так давно в юморе и так много всего видели, что могут отгадать панч в шутке ещё до того, как вы откроете рот, — цитирует издания одного из участников группы Дмитрия Орлова.

В каждом выпуске шоу выступают лучшие комики канала ТНТ. Эпизод с выступление южноуральской команды должен выйти в эфир 30 октября.

Ранее Алексей Долматов, также известный как рэпер Гуф, отменил свое выступление в Челябинске из-за травмы. Музыкант должен был выступить на прошедших выходных 24 октября, но перед этим сломал ребро. Теперь все его концерты переносятся на весну.

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