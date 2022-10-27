Впервые с августа: коронавирусом в Челябинской области заболели меньше 200 человек за день

В целом заболеваемость в регионе снижается, но среди школьников возросла Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последние сутки в Челябинской области официально подтвердили 199 новых случаев коронавируса в том числе 11 у школьников. Для сравнения, накануне Covid-19 диагностировали у 203 человек, включая 9 школьников. В целом по региону заболеваемость медленно снижается. В предыдущий раз меньше 200 инфицированных в день выявляли 1 августа.

По данным регионального министерства здравоохранения к 27 сентября, сейчас коронавирусом болеют 3 886 южноуральцев. За день от ковидной пневмонии умерли 4 пациента.

А за все время с начала пандемии Covid-19 обнаружили уже у 389 852 жителей Челябинской области.

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