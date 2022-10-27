Навигатор завел в тупик: супруги из Башкортостана в темноте потерялись на болотах в Челябинской области

Домашняя собака не помогла заблудившимся хозяевам отыскать дорогу. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области спасли заблудившихся туристов из соседнего Башкортостана.

55-летние супруги приехали посмотреть на Сугомакскую пещеру в окрестностях Кыштыма. Но туристов подвел навигатор, проложивший маршрут не к удобной дороге, а к трассе мотокросса. В результате муж и жена несколько часов бродили по петляющим тропинкам, пытаясь найти правильный путь.

Стемнело, похолодало, а дорога никак не находилась. Путешественники устали и замерзли, но не могли даже вызвать помощь: в районе, где они оказались, не работала мобильная связь. Лишь в восьмом часу вечера туристам удалось дозвониться до службы спасения. К этому времени жители Башкортостана окончательно запутались и даже приблизительно не могли объяснить, где находятся.

— Прибыв в район горы Сугомак, спасатели начали поиск пострадавших сразу в двух направлениях: проходимые тропы и дороги обследовали на УАЗе, а бездорожье с применением квадроцикла, — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Потерявшуюся пару обнаружили только в 21:24. Преодолевая сложный рельеф и усталость, муж и жена успели уйти на три километра в сторону от дороги и очутились в болотах между горами Сугомак и Егоза. Туристы сильно утомились, но медицинская помощь им не понадобилась.

Супругов сначала вывезли к проезжей тропе на квадроцикле, а потом забрали из леса на дежурной машине спасателей.

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