В Челябинской области снова стали расти темпы строительства жилья

Больше всего жилья сдали в январе и июне Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области растут темпы ввода в эксплуатацию нового жилья. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные региональной Контрольно-счетной палатой.

По данным КСП, за сентябрь в регионе сдали 167,4 тыс. квадратных метров жилых площадей. Это меньше, чем в сентябре прошлого года, когда закончили строить 220,8 тыс. квадратных метров жилья, но больше, чем в июле и августе нынешнего года.

Всего с начала года по сентябрь в Челябинской области достроили более 1,5 млн квадратных метров жилья. Это почти на 21% больше, чем в прошлом году. Стоит отметить, что перевес в значительной мере обеспечили еще в январе, когда сдали 333 тыс. квадратных метров жилых площадей. Затем темпы строительства резко упали.

График: КСП Челябиснкой области

По динамике ввода жилья в сентябре 2022 года лидировали Нагайбакский, Варненский, Кусинский и Еткульский районы, а также Златоуст.

В части районов строительство, наоборот, замедлилось. Меньше, чем в сентябре прошлого года построили в этом сентябре в Чесменском, Саткинском, Катав-Ивановском, Брединском и Кизильском районах.

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