Мчался в больницу, не включив сирену: водителя скорой помощи будут судить за тройное ДТП в Челябинске

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске в суд передали уголовное дело 67-летнего водителя скорой помощи. После ДТП с участием трех машин мужчину обвиняют в нарушении правил движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Авария произошла ночью 16 февраля на перекрестке улиц Воровского и Курчатова. Момент столкновения попал на запись камеры наружного наблюдения.

Работник ГАУ «Челябмедтранс» торопился довезти пациентку до больницы и превысил скорость. В скорой была включена мигалка, но сирену водитель не включил.

Медицинский Ford Transit вылетел на перекресток на красный свет. В это время наперерез ему ехал Mitsubishi Lancer. Произошло столкновение. После удара скорую отбросило в сторону, и она врезалась в остановившуюся до того перед пересечением дорог «Газель». Все три машины сильно помяло.

— Пассажиру автомобиля скорой помощи причинена закрытая черепно-мозговая травма в виде ушиба головного мозга тяжелой степени, множественные повреждения внутренних органов, перелом костей носа со смещением, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью по признаку опасности для жизни, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Водитель скорой полностью признал свою вину. Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет. Рассматривать уголовное дело челябинца будет Центральный районный суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru