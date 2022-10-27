В массовом ДТП под Челябинском погиб водитель грузовика

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области
На 18 км автодороги Западный обход Челябинска произошло ДТП с участием двух грузовиков и легковушки. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, один из водителей скончался на месте аварии.
— 54-летний водитель грузовика с полуприцепом IVECO при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу (выезд запрещен), где столкнулся со встречным автомобилем MAN под управлением 55-летнего мужчины. — рассказали в областной ГИБДД. — После этого 45-летний водитель автомобиля KIA Rio, двигавшийся позади грузовика MAN, во избежании столкновения совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
Фото: управление ГИБДД по Челябинской области
Водитель грузовика IVECO скончался на месте. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшей аварии.
Фото: управление ГИБДД по Челябинской области
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