В массовом ДТП под Челябинском погиб водитель грузовика

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

На 18 км автодороги Западный обход Челябинска произошло ДТП с участием двух грузовиков и легковушки. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, один из водителей скончался на месте аварии.

— 54-летний водитель грузовика с полуприцепом IVECO при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу (выезд запрещен), где столкнулся со встречным автомобилем MAN под управлением 55-летнего мужчины. — рассказали в областной ГИБДД. — После этого 45-летний водитель автомобиля KIA Rio, двигавшийся позади грузовика MAN, во избежании столкновения совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Водитель грузовика IVECO скончался на месте. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшей аварии.

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

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