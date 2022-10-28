На челябинские улицы выйдут люди в синих жилетах: рассказываем, кто это

Такие жилеты носят дружинники в Барнауле. В Челябинской области закажут похожие Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинской области ввели единую форму для народных дружинников. Закон об этом приняли депутаты регионального Заксобрания.

До сегодняшнего дня дружинника можно было узнать по красной нарукавной повязке. Но такой отличительны знак посчитали недостаточным. Начальник ГУ МВД Челябинской области Михаил Скоков заявил, что добровольным помощникам полицейских нужна форма, чтобы оказывать на граждан более сильное профилактическое влияние.

С ног до головы дружинников переодевать не станут. В качестве форменной одежды для них выбрали синие жилеты с белой надписью «Народная дружина». Чтобы дружинника нельзя было ни с кем перепутать даже в темноте, надписи на жилетах сделают из светоотражающего материала. Для повышения безопасности на жилеты будут нашивать также серые светоотражающие полосы.

Ранее в Челябинской области решили выделить 100 млн рублей на поддержку добровольных народных дружин, которые помогают полицейским поддерживать порядок. Минувшим летом дружинников привлекли к борьбе с засильем пьяных отдыхающих в Ленинском районе Челябинска.

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