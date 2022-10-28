Челябинский депутат Алексей Денисенко получил предупреждение за неполные сведения о доходах

Алексей Денисенко. Фото: chelyabinsk.er.ru

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области вынесли предупреждение своему коллеге Алексею Денисенко. Решение об этом приняли на заседании областного парламента 27 октября.

— Предупредить депутата Законодательного собрания Челябинской области Денисенко Алексея Владимировича в связи с предоставлением неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, — говорится в постановлении за подписью председателя ЗСО Александра Лазарева.

Во время заседания члены областного парламента не стали рассматривать декларацию о доходах в подробностях, а сразу же проголосовали за то, чтобы призвать Александра Денисенко к соблюдению дисциплины.

Согласно опубликованным ЗСО данным, Алексей Денисенко по итогам 2021 года задекларировал доходы в 162,6 млн рублей и сообщил, что единолично владеет девятью земельными участками, шестью жилыми домами, тремя квартирами, а также обширным автопарком, включающим, в том числе, Jeep Wrangler Unlimited, Ferrari двух моделей, два Mercedes-Benz, шесть мотоциклов разных марок. В собственности у депутата ЗСО также находятся катер и судно, в котором можно жить (так называемая плавучая дача).

44-летний Алексей Денисенко — член «Единой России», директор по развитию обувной фирмы «Юничел», которой руководит отец депутата Владимир Денисенко. В ЗСО возглавляет комитет по строительной политике и ЖКХ.

Ранее Алексей Денисенко попал под персональные санкции Евросоюза.

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