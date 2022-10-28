Новое зимнее расписание вступит в силу с 30 октября Фото: Андрей АБРАМОВ

Нижневартовск, Тюмень и Уфа – рейсы из Челябинска по этим направлениям вводятся с нового года, а также возобновляются старые – в Волгоград и Красноярск. Челябинский аэропорт имени Курчатова переходит на зимнее расписание – с 30 октября по 25 марта 2023 года.

По сравнению с прошлым сезоном, самолеты станут чаще летать в Астрахань и Норильск (по 2 рейса в неделю), Омск (3 рейса) и Новосибирск (12 рейсов). В Казань еженедельно будет по 4 вылета. Межрегиональными авиаперевозками займутся «Ред Вингс», «ЮВТ Аэро», «Сибирь», «Северный Ветер», «ЮТэйр».

По 9 ежедневных вылетов в Москву будут совершать авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Сибирь». Увеличиваются с 10 ноября рейсы в Шереметьево. Он же станет аэропортом вылета вместо Внуково для «Победы». В Санкт-Петербург – 3 ежедневных рейса, в том числе компанией «Смартавиа»

Останется и южное направление. Чаще будут летать в Сочи – 11 самолетов в неделю («Уральские авиалинии» – 5, «Северный Ветер» – 3, «Победа» – 3). Трижды в неделю можно будет улететь в Минеральные Воды на самолетах компании «Азимут».

Будут доступны Турция и Египет. Раз в 10 дней получится летать в Хургаду («Северный Ветер»). Чаще – в Анталию (2 рейса в неделю, «Южный Ветер», с ноября – «Турецкие авиалинии») и в Стамбул (рейс «Ред Вингс» в неделю).

В ближайшие зарубежье – СНГ – полетят «Уральские авиалинии»: по 3 самолета в неделю в Таджикистан – Душанбе и 2 в Худжанд,1 рейс – в Ош (Кыргызстан). Дважды слетать в Ереван предложит авиакомпания «Ред Вингс».

Всего из Челябинска будут курсировать самолеты 13 авиакомпаний по 28 направлениям. В расписании возможны изменения. Информацию утончайте на официальном сайте аэропорта.

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