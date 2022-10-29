В Челябинской области растет количество смертей от коронавируса

Больше 3 тыс. человек в Челябинской области болеют коронавирусом Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области диагностировали коронавирус у 175 человек, в том числе 8 школьников. Заболеваемость продолжает снижаться. Накануне сообщали о 187 новых случаях Covid-19.

От коронавируса за сутки умерли шесть человек (в предыдущие дни регистрировали по 3-5 смертельных случаев болезни).

По данным регионального министерства здравоохранения, лечиться от Covid-19 продолжают 3 157 жителей Челябинской области.

За все время с начала пандемии коронавирус обнаружили у 390 214 южноуральцев.

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