В челябинских дворах образовались огромные пробки после перекрытия дороги на северо-западе

Фото: Парковый Челябинск/vk.com

На северо-западе Челябинска произошел транспортный коллапс вскоре после перекрытия Краснопольского проспекта. Движение по дороге ограничили вечером в пятницу 28 октября, а открыть обещают только утром в понедельник. Все выходные будут вести раскопки, чтобы подключить новостройки к теплу. Уже поздним вечером пятницы жители ближайших к месту работ домов столкнулись с проблемой. В их дворы хлынул поток машин с проспекта.

— Ночка незабываемая, — поделился впечатлениями горожанин в группе «Парковый Челябинск» во ВКонтакте. — Пробки во дворах в ночное время. Сигналят, орут. Маршрутки, скорые со спецсигналами — по дворовому проезду, который мегаузкий.

«Дворовая дискотека», как иронично окрестили челябинцы ситуацию, продолжалась всю ночь и не закончилась днем в субботу. По словам горожан, водители игнорируют знаки, предупреждающие о тупике и необходимости объезда. Чтобы миновать перекрытый участок улицы, используют самый короткий маршрут. А он проходит через дворы. Места меж домами не слишком много, часть асфальта занята припаркованными автомобилями жителей. Поэтому для едут по любому свободному участку, включая детскую площадку. Под колесами уже полегли высаженные жителями ели.

— Машины и скорость не снижают даже, — жалуется жительница района. — Ужас какой-то.

Горожане не знают, как уснуть ночью и где спрятаться от автомобилей во время прогулки с детьми. Дошло до того, что жители начали самостоятельно баррикадировать проезд через детскую площадку.

— Мы с соседями камни таскали и огораживали, — рассказала женщина из попавшего в «зону бедствия» дома.

В мэрии Челябинска заявили, что водители не должны объезжать перекрытый участок через дворы.

— Работы на Краснопольском проспекте ведет подрядчик компании УСТЭК на основании распоряжения заместителя главы города Челябинска. Документом предусмотрено ограждение места работ и организация движения транспорта и пешеходов на период проведения работ по схеме, согласованной с ГИБДД. Данной схемой сквозной проезд через дворы не предусмотрен, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Там уточнили, что уже связались с УСТЭК с требованием устранить нарушения, и в компании принимают меры для урегулирования проблемы.

В ГИБДД Челябинска рассказали, что в районе проведения работ на Краснопольском проспекте сейчас дежурят дополнительные экипажи ДПС. Они следят за соблюдением правил движения.

— Все временные дорожные знаки и ограждения выставлены в соответствии с нормативно-правовыми актами в области обеспечения безопасности дорожного движения, — добавили в Госавтоинспекции.

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