Людям надо где-то отдыхать: южноуральцы просят остановить промышленный вылов рыбы на озере Аргази

Рыбаки хотят там отдыхать. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Сообщество рыбаков Челябинской области запустило флешмоб #спасемАргази. Рыбаки выкладывают в социальные сети посты с просьбой остановить промышленный вылов на озере Аргази.

– Мы, рыбаки-любители Челябинской области, просим оказать содействие в изменении законодательства области для запрета промышленной ловли на озере Аргази. Два года назад инициативная группа собрала 6 000 подписей за запрет промышленной ловли на Аргази и передали их рыбацкому комитету. Четыре года на озере не было промышленного улова. Рыба развилась. Два года мы и гости нашей области наслаждались первоклассной рыбалкой. Наша радость была недолгой. 21 октября 2022 года на берегу озера Аргази появился вагончик, – передает слова рыбаков сообщество «А.Л. Текслер, помоги».

К южноуральцам присоединились жители Курганской, Свердловской и Тюменской областей. Все вместе они направляют жалобы в генеральную прокуратуру России, следственный комитет, областное ФСБ и ФАС, а также губернатору Алексею Текслеру.

А в эту субботу записали видеообращение президенту России Владимиру Путину. На протяжении 20 минут рыбаки рассказывают о том, почему важно запретить промышленный вылов на озере Аргази.

– Такой большой участок как Аргази надо защищать и продвигать. Если это будет водоем только для отдыха, это будет огромный плюс. Челябинск – город-миллионник, людям надо где-то отдыхать, – высказался один из рыбаков.

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