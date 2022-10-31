В Челябинской области среди сугробов продолжают собирать грибы

Фото: нацпарк "Таганай"

В Челябинской области даже под снегом продолжают находить грибы. В национальном парке «Таганай» на фоне сугробов желтеют яркие шляпки лисичек. Эти грибы не страшатся даже сильного холода: после заморозки они сохраняют запах и вкус.

Еще один гриб, который растет сейчас среди таганайских снегов — мухомор Баттарры. Этот вид лишь недавно впервые обнаружили на Таганае. Годится ли такой мухомор в пищу — спорный вопрос. Формально гриб со шляпкой полуяйцевидной формы считается условно-съедобным.

— Однако по некоторым источникам мухомор Баттарры все же несъедобен и даже ядовит. Так что рисковать не стоит, — предупреждают специалисты национального парка.

Ранее на Таганае обнаружили зеленые розы. Они распустились в конце октября.

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