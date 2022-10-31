«Была бы жеребенком, работа бы шла полегче»: в Челябинске спасатели вытащили лошадь из погреба

Для спасения лошади понадобилось грузоподъемное оборудование Фото: Дарья ИСАЕВА

В Челябинске помощь спасателей потребовалась лошади и ее хозяевам. Животное пришлось доставать из погреба.

Лошадь провалилась в яму под стойлом и провела там несколько часов прежде, чем люди обнаружили, что случилось. Животное никак не могло выбраться из погреба, вызволить его самостоятельно у хозяев не получилось. Пришлось обращаться в экстренные службы.

— Всю ночь животное пролежало в яме, ослабло очень, — рассказали прибывшие в конюшню на улице Чапаева спасатели. — Если б она была жеребенком, может быть, полегче бы работа пошла.

Поднимать обессилевшую лошадь решили при помощи лебедки. После немалых усилий спасательная операция завершилась успешно.

— К счастью, животное не пострадало, — сообщили в городском управлении безопасности. — Хозяева лошади поблагодарили спасателей за оперативно оказанную помощь.

Челябинские спасаели не впервые приходят на помощь четвероногим. Минувшим летом они не позволили овце утонуть в Шершневском водохранилище.

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