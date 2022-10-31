В Челябинске устроят концерт в День народного единства

Празднование в парке продлится три часа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ЦПКиО имени Гагарина в День народного единства состоится концерт. Об этом на совещании в мэрии сообщили замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

— 4 ноября пройдут мероприятия, посвященные Дню народного единства. Главное мероприятие пройдет в парке имени Гагарина с 14:00 до 17: 00. Это главный концерт и историческая реконструкция событий 1612 года, — рассказал Сергей Авдеев.

Как уточнили в челябинском управлении культуры, историческая реконструкция боев 1612 года стартует в 15:00 на площадке возле фонтана. В ней поучаствуют 50 человек в костюмах крестьян, дворян и офицеров.

По словам Сергея Авдеева, 4 ноября организуют также праздничные кинопоказы. В кинотеатрах «Импульс» и «Знамя» состоится премьера фильма «Петр I: последний царь и первый император», в киноцентре имени Оболенского и кинотеатре имени Пушкина продемонстрируют фильм «Россия: нам 30 лет».

В кинотеатре имени Пушкина челябинцы смогут также бесплатно посмотреть фильмы «Марья-искусница», «Печки-лавочки» и «А зори здесь тихие».

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