Фото: правительство Челябинской области

Около 3 тысяч призывников из Челябинской области пополнят ряды вооруженных сил РФ. План по осеннему призыву озвучил военком Андрей Максуров на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

— Задание на призыв составляет около 3 тысяч человек — это немного меньше, чем в прошлом году в осеннюю призывную кампанию. Первые отправки у нас начинаются с 9 ноября, — сообщил военный комиссар.

Напомним, осенний призыв начинается во вторник, 1 ноября. Несмотря на то, что сроки сдвинулись, он завершится как обычно — 31 декабря.

— Хотелось бы заострить внимание на то, что ребята, которые будут проходить службу по призыву, никоим образом не будут задействованы в ходе проведения специальной военной операции, — подчеркнул Андрей Максуров.

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