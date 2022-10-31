Суд арестовал имущество экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского почти на миллиард рублей

Недострой «Крылья» на набережной Миасса – детище Дубровского Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Почти на миллиард рублей – имущество бывшего губернатора региона Бориса Дубровского арестовали. Из определения Арбитражного суда Челябинской области следует, что обеспечительные меры удовлетворены частично:

– Наложить арест на имущество, принадлежащее Дубровскому Борису Александровичу в пределах размера заявленных требований (930 513 035 руб. 34 коп.), за исключением денежных средств на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума в месяц, а также иного имущества, на которое в соответствии со ст. 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не может быть обращено взыскание.

Ходатайство о взыскании с магнитогорской фирмы-банкрота ПО «Монтажник» подали ее конкурсный управляющий Елена Соломка и шесть кредиторов – ООО «Символ Бетон», ООО «МагСтрой», АО «КредитУралБанк», ООО «МСБ-Инжиниринг», ООО «Ависком», ООО «Челябинск-Восток-Сервис».

Определение вступило в силу 28 октября. Оно может быть обжаловано в течение 10 дней.

Принадлежащее семье Дубровского ПО «Монтажник» начало строительство конгресс-холла «Крылья» к саммитам ШОС и БРИКС. Стройка финансировалась из бюджета региона и так и не была закончена. Что там осталось – посмотрел вблизи журналист КП-Челябинск, проплывая летом на каяке.

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