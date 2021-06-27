Что происходит на месте строительства конгресс-холла «Крылья» в Челябинске

Конгресс-холл: ожидание и реальность. Фото: archchel2020, Ирина Фадюшина

Конгресс-холл «Крылья», прозванный в народе как «ребра Дубровского», можно назвать вторым по величине недостроем Челябинска (на первом месте, конечно же, метрополитен). Шагающее здание над рекой Миасс должно было появиться к саммитам ШОС и БРИКС-2020. Но пока торчащие конструкции и стройплощадка вокруг — как бельмо на глазу у челябинцев.

Мы взяли каяки и проплыли по реке Миасс под конгресс-холлом. Смотрим, что из этого вышло:

Проект выбранный на архитектурном конкурсе несколько раз меняли: то снижали этажность, то убирали мост между башнями. Работы затягивались, в результате власти заявили, что саммиты пройдут в другом конгресс-холле — «Таганай», который до сих пор не сдан. «Крылья» же должны были остаться декорациями для Сквера Искусств, где тоже еще конь не валялся.

Изначально стоимость всего проекта оценивалась в 7 млрд руб., затем выросла до 9 млрд. После согласования проекта с Главгосэкспертизой цена увеличилась до 18 млрд руб.

— Не хотел бы говорить о художественных и архитектурных аспектах, для бывшего губернатора это был объект важный. Лично важный. То, что этот объект исключительно из бюджета финансируется…. Цена вопроса очень приличная — два десятка миллиардов рублей. Примерно такие оценки. Для бюджета это очень накладно. Это то, что меня беспокоит — перед бюджетом другие задачи стоят, — заявил глава региона Алексей Текслер во время своей первой пресс-конференции в апреле 2019 года.

Тем не менее, несколько миллиардов уже закопано в землю при создании нулевого уровня и установки каркаса, напоминающего ребра. По сути, самые сложные работы выполнены: перенесены донно-инженерные сети, укреплен фундамент.

Весной 2020 года было возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц при строительстве конгресс-холла, повлекшей причинение особо крупного ущерба. Прокуратура выявила нарушения.

— По предварительным данным, в период 2018-2019 годов должностные лица ОГКУ «Челябоблинвестстрой», выполнявшего функции технического заказчика, необоснованно произвели оплату работ, произведенных с технологическими нарушениями при строительстве здания конгресс-холла, причинив ущерб бюджету на сумму более 7 млн. рублей, — заявили тогда в СУ СК России по Челябинской области.

Во время пресс-конференции по итогам 2020 года Алексей Текслер заявил, что объект все-таки достроят: в нем размесят концертный зал и дворец бракосочетания.

— В Челябинске не хватает концертных залов, и на месте конгресс-холла построим такой. С хорошей акустикой, с хореографическими площадками для подготовки детей. И еще в городе нет дворца бракосочетаний, а люди хотят праздника. Поэтому принято решение разметить такой в этом здании, — сказал губернатор.

Сроков глава региона не назвал и больше к этому вопросу не возвращался.

Находится в стадии банкротства подрядчик конгресс-холла «Крылья» — фирма «Монтажник». Производственное объединение, которое связывают с экс-губернатором Борисом Дубровским, задолжало ООО «Символ Бетон» около 31 млн рублей.

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