Зима близко: на Челябинскую область обрушатся дожди со снегом и туманами

Снег будет идти три дня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Челябинской области постепенно начинает переход от осенней к зимней. На Южном Урале с 1 по 3 ноября ожидаются осадки в виде снега и дождя. Кроме того, возможно образование гололеда на дорогах. Об этом сообщают синоптики челябинского Гидрометцентра.

Во вторник, 1 ноября, температура воздуха ночью в регионе составит -1, +4 °C, днем столбик термометра поднимется до +2, +7 °C. На протяжении всех суток прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На дорогах и в горах возможно образование гололеда, также ожидаются туманы. Порывы ветра местами будут доходить до 18 м/c.

Погода останется прежней и в среду, 2 ноября. Ночью столбик термометра покажет +1, -4 °C, днем воздух прогреется до -1, +4 °C. В большинстве районов ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, которые могут доходить до умеренных. Утром на дорогах возможна гололедица. Ночью порывы ветра местами дойдут до 18 м/c.

В четверг, 3 ноября, осадков будет поменьше, но погода не станет теплее. Температура воздуха ночью составит 0, -5 °C, днем столбик термометра поднимется до -1, +4 °C. На протяжении всех суток местами ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

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