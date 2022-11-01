Пьяный и без документов: полицейские устроили погоню за лихачом-рецидивистом в Челябинске

Задержанный ранее 5 раз привлекался к уголовной ответственности за нарушение ПДД Фото: Евгения ГУСЕВА

Мешал движению машин, по требованию полицейских не останавливался – в Тракторозаводском районе Челябинска завязалась погоня за «Приорой». Сирена и световые спецсигналы на нарушителя все-таки подействовали – экипаж ГИБДД остановил автомобиль у дома по улице Шуменской.

34-летний водитель оказался пьян. Водительских прав при себе не имел – более того, никогда их не получал. Вдобавок документы на купленную машину переоформлены не были. И это еще не все.

– Сотрудники ГИБДД также установили, что водитель ранее 5 раз привлекался к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», – сообщили о лихом прошлом задержанного в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. – В отношении мужчины был составлен административный материал по частью 1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды)».

Кроме того, нарушителю грозит уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» (ч. 2 ст. 264.1 УК РФ).

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