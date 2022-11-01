Может привести к инфаркту или инсульту: врачи рассказали о вреде соли и чем ее заменить

Соль можно заменить другими продуктами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Медики советуют есть меньше соли – она повышает давление, что может привести к инфаркту или инсульту, а еще и на почки дополнительную нагрузку дает. Но ведь без нее пресно! Оказалось, выбирать солено или полезно, не нужно. Челябинские медики рассказали, чем можно заменить опасную приправу.

− Соль можно заменить порошком из сушеной морской капусты. Еще подойдут любые семечки: подсолнечник, кунжут, чиа. Также улучшить вкус блюда поможет лимонный сок. Очень важно ограничивать потребление соли, поскольку она не только повышает давление, но и дает большую нагрузку на почки, − рассказала главный внештатный диетолог областного минздрава Елена Афонина.

Во время готовки мы добавляем только 20% соли. Вся остальная – скрытая, которая содержится почти во всех продуктах. Много соли содержится в рыбе, мясе и яйцах.

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