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НовостиОбщество1 ноября 2022 15:02

Буераки не страшны: в Челябинске юные туристы закрыли летний сезон

Состязания на туристической полосе препятствий собрали около сотни школьников из объединений Станции юных туристов
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
В Челябинске юные туристы закрыли летний сезон. Фото СЮТур

В Челябинске юные туристы закрыли летний сезон. Фото СЮТур

Традиционные, уже восьмые по счету соревнования прошли неподалеку от поселка Прохорово в Сосновском районе. Крутые берега на участке реки Миасс использовались для нескольких заданий, входивших в программу слета — спуска и подъема. Кроме того, школьники преодолевали переправу по параллельным перилам, выполняли упражнения по ориентирование на местности, участвовали в краеведческом конкурсе.

В туристическом слете, который традиционно закрывал летний сезон, приняли участие семь команд и около сотни участников в возрасте от восьми до 17 лет. По словам организаторов, результаты команд не учитывались.

Главной задачей стала отработка навыков туристической техники. В завершении слета участников угостили ароматной гречневой кашей.

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