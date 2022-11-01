Единственный в Челябинске детский травмпункт временно закроют на ремонт

Специалисты травмпункта будут принимать детей в ГКБ №9 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинске закроют на ремонт единственный детский травмпункт на проспекте Ленина, 38. Там лечили детей в условиях стационара. На это время доктора будут принимать маленьких пациентов в горбольнице №9.

— Временное размещение детского травмпункта именно в этой медицинской организации обеспечит преемственность в оказании медицинской помощи между амбулаторным и стационарным этапами оказания медицинской помощи, — объяснили в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

Помещения детского травмпункта морально устарело и нуждаются в реконструкции. Благодаря этому улучшатся условия оказания медпомощи детям. Деньги на капитальный ремонт здания выделили из областного бюджета. Работы начнутся 7 ноября.

Подробную информацию о работе детского травмпункта можно узнать по телефону 256-39-25 круглосуточно. В Минздраве сообщают, что дети с травмами также могут обращаться в приемные отделения городских больниц №№ 1, 5, 6, 9, №8 и областной больницы №3.

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