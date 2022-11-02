Жительницу Челябинска оштрафовали за смс-ку 12-летней девочке

Женщина отправила некорректное сообщение школьнице Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске оштрафовали женщину, оскорбившую одноклассницу дочери.

Две 12-летних девочки поссорились. Одна из школьниц пожаловалась матери. Разгневанная женщина схватила телефон и написала дочкиной однокласснице сообщение. При этом не постеснялась использовать мат.

Обиженная одноклассница пожаловалась уже своим родителям, а те обратились в прокуратуру.

В отношении обругавшей ребенка женщины возбудили административное дело об оскорблении.

— Мировым судьей женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей, — рассказала об итогах разбирательства старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Это не первый подобный случай в Челябинске. Ранее штраф назначили мужчине, который познакомил пятиклассников с несколькими неприличными словами по телефону и во время переписки в соцсети.

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