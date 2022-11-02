Деньги забрали на таможне: в Челябинске женщину и детей не выпустили в Турцию с 50 тыс. долларов

С 40% денег пассажирке пришлось расстаться Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Челябинском аэропорту пассажирку поймали на попытке незаконного вывоза валюты за границу.

Женщина с двумя детьми собиралась лететь в турецкую Анталью. В аэропорту она пошла по зеленому коридору (им пользуются пассажиры, которым нечего декларировать при пересечении границы). Но во время таможенного досмотра в сумке у женщины обнаружили 50 тыс. долларов.

— Вывоз из страны наличной иностранной валюты, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США запрещен, — объяснил и.о. начальника Челябинской таможни Эдуард Туранов.

Женщина и дети летели втроем, так что без подачи декларации им разрешено было взять с собой максимум 30 тыс. долларов. С остальными деньгами пришлось расстаться: 20 тыс. долларов на таможне изъяли. Вдобавок в отношении женщины возбудили дело об административном нарушении.

Сотрудники таможни подсчитали, что с начала года в Челябинском аэропорту 18 раз ловили пассажиров на незаконном ввозе или вывозе из России денег. Причем в последнее время такие случаи участились.

— Рост данной категории правонарушений произошел в период частичной мобилизации в РФ. Общая сумма выявленных наличных денежных средств составила 22 тысячи долларов США и 200 тыс. рублей, — рассказали в пресс-службе Челябинской таможни.

Напомним, вывоз валюты из России ограничили со 2 марта 2022 года.

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