В Челябинске за 5 млн рублей заменят ограждения на плотине Шершневского водохранилища

Подрядчик установит ограждения высотой 75 см Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Челябинска определилась с подрядчиком, который заменит ограждения на плотине Шершневского водохранилища. Победителем электронного аукциона стала рязанская фирма «Точинвест установка». При начальной цене контракта в 6,31 млн рублей она предложила за свои работы 4,9 млн.

Подрядчику предстоит убрать старые ограждения и установить новые высотой 75 см – их общая протяженность составит 1610 метров. Ударопрочная металлическая конструкция защитит автомобилистов от вылета в воду при авариях. Сдать все работы подрядчик должен к 7 декабря.

Ранее на плотине Шершневского водохранилища установили дополнительные дорожные знаки о запрете проезда для грузовиков. Ограничения действуют давно, но не всех их соблюдают. Поэтому водителям большегрузов решили напомнить о запрете и показать пути объезда.

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