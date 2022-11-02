В Челябинске за взятки осудили экс-сотрудника УралГУФКа

В общей сумме осужденный получил взятками 100 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Бывшего сотрудника Уральского госуниверситета физкультуры признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. За совершенные преступления мужчину приговорили к условному сроку. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

— Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. По иску прокурора сумма взяток взыскана судом в доход государства, — рассказал представитель ведомства.

Мужчина работал начальником одного из отделов университета. По версии следствия, он получил взятками 100 тысяч рублей за приемку работ, которые не были выполнены. Деньги передавали представители фирм, с которыми у вуза был заключен контракт.

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