От коронавируса в Челябинской области лечатся 2,4 тыс. человек

Заболеваемость в регионе снижается
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последний день в Челябинской области зарегистрировали 113 новых случаев коронавируса — на 15 меньше, чем накануне. Среди новых инфицированных один школьник.
По данным регионального министерства здравоохранения к 3 ноября, от Covid-19 продолжают лечиться 2 382 жителя Челябинской области. За сутки от коронавируса умерли четыре пациента.
А за все время с начала пандемии коронавирус диагностировали уже у 390 941 южноуральца.
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