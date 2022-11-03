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НовостиЗдоровье3 ноября 2022 5:44

От коронавируса в Челябинской области лечатся 2,4 тыс. человек

В Челябинской области 113 человек за день заболели коронавирусом
Елена КОЛЧИНА
Заболеваемость в регионе снижается

Заболеваемость в регионе снижается

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 113 новых случаев коронавируса — на 15 меньше, чем накануне. Среди новых инфицированных один школьник.

По данным регионального министерства здравоохранения к 3 ноября, от Covid-19 продолжают лечиться 2 382 жителя Челябинской области. За сутки от коронавируса умерли четыре пациента.

А за все время с начала пандемии коронавирус диагностировали уже у 390 941 южноуральца.

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