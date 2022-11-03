На площади Революции в Челябинске начали спиливать голубые ели

Во время спила елей пошел сильный снег. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На площади Революции в Челябинске начали спиливать погибшие голубые ели. Огромные лапы ветвей скидывают в одну кучу, а ствол спиливают метр за метром.

Спиливают старые ели почти хирургически. Сначала удаляют ветки, потом по частям ствол дерева. С особой аккуратностью подойдут к извлечению корней. Ведь они могли уйти под трибуну, которая является объектом историко-культурного наследия.

Всего планируют спилить 8 деревьев, которые находятся ближе к памятнику Ленина. Ели пытались спасти несколько лет, но сохранить их не удалось. Поэтому теперь желтые иголки и голые искореженные ветви возвышаются над главной площадью города.

Целый год комиссия продумывала концепцию высадки деревьев и выбирали молодые ели. По новой схеме 8 елей высадят на одинаковом друг от друга расстоянии.

Старая и новая схема высадки. Фото: пресс-служба администрации Советского района.

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