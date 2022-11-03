Из горящей квартиры вывел ехавший мимо спасатель: в Челябинске загорелась девятиэтажка, пострадал человек

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске днем 3 ноября загорелся девятиэтажный жилой дом на улице Котина. Пожар переполошил прохожих: языки пламени вырывались из окна квартиры на верхнем этаже, валил дым.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, вспыхнула мебель в одной из комнат трехкомнатной квартиры. Из горящего помещения самостоятельно успели выбежать трое взрослых и два ребенка. Все они не пострадали. Но внутри остался 59-летний мужчина. Его спас сотрудник МЧС, по счастливой случайности оказавшийся рядом.

Фото: ГГУ МЧС по Челябинской области

Спасатель ехал мимо на личном автомобиле и заметил дым. Он бросился на место происшествия, поднялся на девятый этаж, бесстрашно зашел в горящую квартиру и вывел оттуда пострадавшего.

— Спасенный мужчина направлен в медицинское учреждение, характер травм уточняется, угрозы его жизни нет, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Прибывшие по тревоге пожарные быстро потушили огонь, перекинуться на соседние квартиры он не успел. Причину пожара сейчас выясняют.

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