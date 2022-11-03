В Челябинске потратят 8 млн рублей на проект реконструкции дороги по улице Братьев Кашириных

Улицу Братьев Кашириных ждет масштабная реконструкция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комитет дорожного хозяйства Челябинска определился с подрядчиком, который разработает проект по ремонту автомобильной дороги на улице Братьев Кашириных. Контракт будет подписан с воронежской фирмой «Вираж». Информация об этом появилась на официальном портале Госзакупок.

Подрядчику нужно будет подготовить проект ремонта автомобильной дороги по ул. Братьев Кашириных на участке от ул. Чичерина до ул. Северо-Крымской. Согласно техзаданию, необходимо обозначить расположение островков безопасности, остановок общественного транспорта, выделенных полос, велодорожек и парковок. Кроме того, подрядчик должен подобрать участки для озеленения, ливневых канализаций, освещения и светофоров.

За работы фирме заплатят 8 млн рублей. Выполнить условия контракта она должна до августа следующего года.

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