Челябинскую область на выходных накроет мощным снегопадом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На выходных в Челябинской области ожидаюттся сильные снегопады и метели с порывистым ветром. В предгорьях Южного Урала задержался циклон, который пришел со стороны Скандинавии. В ближайшее время он пройдет по территории региона. Об этом ИА «Уральский меридан» рассказала главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

— Непогода началась дождями, которые постепенно перешли в снег. Снежный покров пока невелик, всего 1-5 см, кое-где 10 см, в горах до 15см. Выпадающий мокрый снег налипает на провода и деревья, что создает неблагоприятную ситуацию. На дорогах образовалась шероховатая гололедица, – отмечает метеоролог.

По данным Челябинского гидрометцентра, 4 ноября температура воздуха в регионе составит -4, +1 °C. местами прогнозируются умеренные осадки в виде снега. На дорогах и горах ожидается гололедица.

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