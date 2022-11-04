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НовостиОбщество4 ноября 2022 8:54

В праздничный день челябинская автодорога Меридиан встала в пробку

Ситуацию усложняет ремонт трамвайных путей и снегопад
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

Днем в пятницу, 4 ноября, на автодороге Меридиан от проспекта Ленина до мостов на въезде в Ленинский район образовался большой затор. Как сообщают читатели КП-Челябинск, протяженность участка 1,5 км приходится проезжать около получаса.

— Стоят легковушки, фуры. Как будто не выходной сегодня, — возмущается челябинец Максим.

Пробка начинается от поворота с проспекта Ленина

Пробка начинается от поворота с проспекта Ленина

Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Ситуация усложняется тем, что под мостами идет ремонт трамвайных путей и у автомобилистов забрали одну полосу. Кроме того, снег, который идет с самого утра, превращается в кашу.

Также напомним, что на другом участке Меридиана закрыли спуск на проспект Победы.

Из-за ремонта трамвайных путей получилось «бутылочное горлышко»

Из-за ремонта трамвайных путей получилось «бутылочное горлышко»

Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

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