В Челябинске разыскивают мужчину, который выкинул подростков из маршрутки

Конфликт в маршрутке закончился заявлением в полицию.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Конфликт между пассажиром маршрутки и двумя подростками закончился в Челябинске заявлением в полицию. Потасовка возникла вечером 3 ноября в машине, которая ехала в центр из Ленинского района.
Два подростка 13 и 15 лет что-то не поделили. Мужчина не стал терпеть грубость от несовершеннолетних и выкинул их из микроавтобуса на ближайшей остановке. 13-летняя девушка ударилась головой и обратилась в полицию. Как рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области, мужчина теперь в розыске. Полицейские устанавливают личность, чтобы задержать буйного пассажира.
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