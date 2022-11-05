Челябинцы поделились снимками первых снеговиков

Делимся фото первых снеговиков. Фото: соцсети.

Дворы Челябинска после снегопада просто заставлены снеговиками. В то время как водители и дорожники схватились за голову, дети вышли на прогулку мастерить снеговиков из первого липкого снега — идеального для снежной бабы.

Во время лепки детвора подключает всю свою фантазию: во вдорах появляются целые семьи снеговиков, снежные спортсмены и модницы.

Первый снег и каникулы манят семьи на улицу лепить снеговиков. Фото: соцсети.

В Копейске жители не поленились и измерили снеговика. Получилось 2 метра 20 сантиметров. Фото: соцсети.

В Челябинске дети слепили спортивного снеговика, видимо, руку приложил чей-то папа. Фото: соцсети.

Украсить еще можно осенними листьями, пока они окончательно не спрятались. Фото: соцсети.

А этот, видимо, загорает под светом луны. Все-таки ЧМЗ. Фото: соцсети.

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