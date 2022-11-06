В Челябинске на ходу загорелась машина

Водитель не пострадал. Фото: скрин видео

5 ноября вечером, в 19:22, на улице Братьев Кашириных на ходу загорелся ВАЗ. Очевидцы сняли происходящее на видео. Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, огонь потушили, пострадавших нет.

— На месте работала одна автоцистерна,— уточнили в ГУ МЧС по Челябинской области.

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