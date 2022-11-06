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НовостиПроисшествия6 ноября 2022 8:29

Студенток челябинского колледжа вместо воды напоили уксусом

Полиция проводит проверку
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
Полицейские устанавливают обстоятельства и ждут медзаклчение.

Полицейские устанавливают обстоятельства и ждут медзаклчение.

Фото: Архив "КП"

В колледже Челябинска две студентки выпили уксус. По всей видимости, подшутить над ними решили их сокурсники, заменив воду на разведенный уксус. Прикол не удался – девочки попали в больницу.

— Обращение в полицию зарегистрировано, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — По предварительным данным, сокурсники решили пошутить. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. После полученного от медиков заключения, будет приниматься какое-либо решение.

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