В Челябинске начали бороться с гололедом с помощью ковриков

"Были обращения о снеге в подземных переходах, но я думаю, что сейчас подчистили", - выразила надежду мэр Наталья Котова Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске пытаются нейтрализовать последствия снегопадов и перепада температур. Спуски в подземные переходы решили обезопасить с помощью ковриков. В некоторых переходах обледеневшие лестницы уже прикрыли.

— По противогололедным коврикам: проверили наши подземные переходы. На пересечении проспекта Ленина и улицы Свободы, проспекта Ленина и улицы 3-го Интернационала, возле завода имени Колющенко, на улице Доватора и на Копейском шоссе коврики обустроены, — сообщил на совещании в мэрии замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов

Вице-мэр добавил, что нескользкие коврики решили также постелить в подземных переходах на Цвиллинга и Кирова, а также на пересечении улицы Братьев Кашириных и Свердловского проспекта. Там лестницы обезопасят не позднее 10 ноября.

Мэр Наталья Котова поручила также проследить за уборкой тротуаров в Челябинске и напомнить управляющим компаниям о необходимость избавиться от сосулек на крышах.

Напомним, челябинцев возмутил появившийся в ноябре гололед на тротуарах и во дворах.

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